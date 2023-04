Anziana vuole farsi un tatuaggio: la casa di riposo realizza il suo sogno

Sogno realizzato. La storia di Helen Allen, una pensionata di 77 anni, che vive nella casa di riposo Foxland Grange a Wolverhampton in Gran Bretagna, nelle scorse ore è diventata virale.

La donna da tempo sognava di avere sulla sua pelle un tatuaggio. Il motivo? Il suo defunto compagno, Keith Mitchell, era un motociclista e ne aveva alcuni che la donna amava tantissimo. E così è nata in lei la voglia di rendere inimitabile la sua pelle ma, a causa di un motivo o di un altro, gli anni sono passati e lei non lo ha mai fatto.

Ma fortunatamente per lei il suo desiderio è stato realizzato. Come? Grazie ai titolari della casa di riposo in cui soggiorna che hanno deciso di allestire nella sala un grande albero dei desideri, dove gli anziani hanno potuto appendere i loro desideri più nascosti, nella speranza che potessero diventare realtà.

Ogni mese, i dipendenti della casa di riposo si impegnano a realizzare il desiderio di un anziano. E pochi giorni fa è stato il turno di Helen. Quando i dipendenti hanno letto che avrebbe voluto un tatuaggio pensavano fosse uno scherzo e, quindi, sono andati a chiedere alla diretta interessata se qualcuno avesse cambiato il bigliettino… ma la donna ha confermato tutto.

Una volta appurato che il desiderio era quello giusto, come raccontato dal Daily Star, i dipendenti si sono messi alla ricerca di un tatuatore. Quando si sono recati da Garth, l’uomo ha ascoltato la storia di Helen e ha deciso di tatuarla gratuitamente. Una piccola farfalla impreziosita da una decorazione floreale che ha soddisfatto al 100 per cento la cliente. “È un sogno che si realizza, finalmente il mio Keith sarà fiero di me. Non so perché non l’abbia fatto prima. E a chi dice che fa male rispondo: non ho sentito niente”, ha raccontato Helen visibilmente commossa.

A resident at a care home has seen her teenage dream come true after getting her first tattoo.

Helen Allen, 77, a resident at a home in Wolverhampton, has always wanted a tattoo since admiring one her late partner Keith Mitchell had

✍️: @Faizah_Malik_ https://t.co/SOO0QIfaNn

— PA Media (@PA) April 28, 2023