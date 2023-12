Anello da 750mila euro scomparso al Ritz di Parigi, ritrovato nel sacchetto di un aspirapolvere

Risolto il mistero dell’anello da 750mila euro scomparso a Parigi. La direzione del Ritz, uno degli hotel più rinomati al mondo, ha informato il quotidiano francese Le Parisien che il gioiello è stato ritrovato. Il proprietario aveva denunciato la scomparsa questo venerdì alla stazione di polizia del Centro di Parigi. “Grazie all’attento lavoro di perquisizione degli agenti di sicurezza, l’anello è stato ritrovato questa mattina”, hanno detto gli agenti. “Desideriamo ringraziare i dipendenti del Ritz Paris che si sono mobilitati in questa ricerca e che lavorano ogni giorno con integrità e professionalità”, ha detto il proprietario.

Il cliente era un dirigente di un’azienda malese. Non si è trattato di furto. Il gioiello era in un sacchetto dell’aspirapolvere. “Ringraziamo la polizia e le squadre dell’hotel che hanno svolto le indagini necessarie in tempi record”, si congratulano con Robin Binsard e Rebecca Childs, gli avvocati del cliente della gioielleria.

Questo venerdì, nel tardo pomeriggio, il cliente, arrivato il giorno prima nella capitale, si è recato alla stazione di polizia per sporgere denuncia. Secondo la sua testimonianza, venerdì è andato a guardare le vetrine dei bellissimi quartieri di Parigi. Quando è tornato dalla spesa, intorno alle 11:30, ha notato che l’anello che aveva lasciato su un tavolo nella sua stanza era scomparso. Uno dei dipendenti del Ritz l’ha rubato? Questi i primi sospessi.

Sabato il turista malese ha lasciato Parigi per volare a Londra. Tornerà nella capitale francese solo per ritirare il suo anello. Il gioiello è nelle mani della polizia. Secondo le nostre informazioni il Ritz ha offerto al suo cliente tre notti come risarcimento. Questi ultimi non avrebbero intenzione di trarre vantaggio da questo “gesto commerciale”.