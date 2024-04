Amministrative in Turchia, vince l’opposizione: Erdogan non riconquista Istanbul e Ankara

Sconfitta per Erdogan alle amministrative in Turchia. A Istanbul e Ankara i sindaci uscenti, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, hanno battuto i candidati sostenuti dal presidente turco, che già aveva perso nelle due più grandi città turche alle consultazioni di cinque anni fa. “Oggi i nostri elettori hanno preso una decisione molto importante, hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia”, ha affermato Ozgur Ozel, il Segretario del maggior partito di opposizione Chp. “Abbiamo ottenuto un risultato storico”, ha aggiunto.

Erdogan ammette il risultato negativo: “Purtroppo non abbiamo potuto ottenere il risultato che volevamo alle elezioni”, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso dalla sede del suo partito Akp ad Ankara, trasmesso dalla tv di Stato Trt. I suoi candidati hanno perso ad Ankara, Istanbul e in tutte le maggiori città del Paese. “Se Dio vuole, continueremo il nostro percorso vincendo”, ha aggiunto il presidente turco.

In molti quartieri di Istanbul gli elettori del maggior partito di opposizione Chp hanno festeggiato in massa la riconferma di Imamoglu come primo cittadino, dopo che aveva già vinto cinque anni fa, strappando la città sul Bosforo al movimento politico del presidente Erdogan.