L’ambasciatore italiano all’Economist dopo la copertina su pizza e spaghetti: “Solo vecchi stereotipi”

L’ambasciatore italiano contro l’Economist: “Solo vecchi stereotipi”

La copertina dell’Economist in cui l’ormai ex premier britannica Liz Truss era raffigurata con alcuni stereotipi italiani, tra cui pizza e spaghetti, ha provocato la reazione di numerose persone, tra cui quella dell’ambasciatore italiano a Londra Inigo Lambertini, che ha scritto una lettera allo storico settimanale britannico di proprietà della famiglia Elkann-Agnelli.

“Sebbene spaghetti e pizza siano i cibi più ricercati nel mondo, in qualità di secondo maggiore produttore in Europa, per la prossima copertina suggerirei di scegliere tra i settori dell’aerospazio, della biotecnologia, dell’automotive e della farmaceutica. Qualsiasi sia la scelta fornirebbe un più accurato quadro dell’Italia, tenuto conto anche della vostra, non così segreta, ammirazione per il nostro modello economico” ha scritto l’ambasciatore.

“Leggere l’Economist è un piacere per ogni diplomatico – ha aggiunto – a maggior ragione dal momento che dedicate un’attenzione costante all’Italia, tanto amata dai britannici”, ma l’ultima copertina è “purtroppo ispirata agli stereotipi più vecchi”.

Nell’ultimo numero, l’Economist ha commentato il caos politico britannico paragonandolo all’instabilità italiana con accezione negativa. Nella copertina, dal titolo “Welcome to Britaly”, l’ormai ex premier inglese Liz Truss è vestita da centurione romano con l’elmo di Scipio, una pizza tricolore a mo’ di scudo e una forchetta che avvolge degli spaghetti come lancia.