Russia, l’ambasciata Usa invita gli americani a lasciare il Paese: “Rischio detenzioni illecite”

“I cittadini statunitensi che vivono o si trovano in Russia lascino immediatamente il Paese”: è l’appello dell’ambasciata di Washinton a Mosca, apparso oggi sul sito ufficiale, che invita inoltre tutti gli americani a “non recarsi in Russia” a causa delle “conseguenze imprevedibili dell’invasione dell’Ucraina”.

Inviti simili a quelli che risuonarono un anno fa in Ucraina prima dell’inizio del conflitto, e che restano rivolti alla minoranza di cittadini Usa che hanno deciso di rimanere all’ombra del Cremlino nonostante la crisi internazionale.

“Potreste essere arrestati da parte di funzionari della sicurezza del governo russo”, la motivazione addotta dall’ambasciata, che mette in guardia dalla possibilità che nei loro confronti possa essere “applicata in modo arbitrario la legge locale”.

Inoltre la sede diplomatica avverte di una possibile “limitazione dei voli in entrata e in uscita dalla Russia” e teme una propria “capacità limitata” di assistenza. Nell’appello viene citato anche il rischio “terrorismo” per cui occorre “esercitare maggiore cautela a causa del rischio di detenzioni illecite”.

Gli ulteriori disagi per i cittadini Usa in Russia riguardano il mancato funzionamento delle carte di credito e di debito statunitensi sul territorio: “Le opzioni per trasferire elettronicamente fondi dagli Stati Uniti sono estremamente limitate a causa delle sanzioni imposte alle banche russe”, si legge inoltre.