La strage in Amazzonia: da inizio novembre uccisi 5 indigeni, l’ultimo è un 15enne

Potrebbero interessarti

Usa, muore per salvare i suoi cani caduti in un lago ghiacciato

ESCLUSIVO TPI - Mohamed era partito dall’Italia per unirsi all’Isis, ora vuole tornare a casa: "Sono innocente"

Gesù è gay e fa coming out con Giuseppe e Maria: credenti in rivolta contro il film di Netflix Brasile

Risultati elezioni Uk: “Well done Boris! And now what?”