Alyssa Milano, il racconto shock: “Ho avuto il Covid, pensavo di morire, vorrei che nessuno si sentisse così”

Alyssa Milano, protagonista della serie tv Streghe, confessa di essersi ammalata di Covid. “Questa sono io il 2 aprile dopo essere stata male per due settimane. Non mi ero mai sentita così male”, scrive in un lungo post sulla sua pagina Instagram in cui racconta di essere risultata negativa a 4 test prima che venisse accertato che aveva avuto il Coronavirus, e in cui condivide una foto dove appare intubata.

“Dolore ovunque. Perdita di olfatto. Sentivo come se un grosso elefante si fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a mangiare. Ho perso 4 kg in due settimane. Mi sentivo confusa. Avevo una febbre lieve. E un mal di testa orribile. Praticamente avevo ogni sintomo del Covid. Alla fine di marzo ho fatto due test ed entrambi sono risultati negativi. Quando ho iniziato a sentirmi un po’ meglio ho fatto il test degli anticorpi. Negativo”, scrive Milano.

“Dopo aver vissuto gli ultimi quattro mesi con sintomi come vertigini, problemi di stomaco, ciclo irregolare, palpitazioni, fiato corto, memoria labile e un generale malessere ho ripetuto il test degli anticorpi”. Dopo l’esame del sangue, è risultata positiva, quindi ha saputo di aver avuto il covid. Alyssa ha lanciato un appello a tutti dicendo che questa è una malattia reale e pericolosa. “Per favore abbiate cura di voi stessi. Lavate le mani e indossate la mascherina e mantenete la distanza di sicurezza. Voglio che nessuno si senta come mi sono sentita io”, conclude la ex attrice di Streghe.

