Sono 217 le vittime finora accertate dell’alluvione che ha colpito la provincia di Valencia lo scorso 29 ottobre, mentre si cercano però ancora mille dispersi. Potrebbe peraltro ridimensionarsi la portata del disastro paventato nel parcheggio del centro commerciale Bonaire, nel Comune di Aldaia, dove si temevano migliaia di morti: “Il parking da 5mila posti non era al completo, era al livello minimo di occupazione”, ha detto a Tve il sindaco di Aldaia, Gullermo Luja.

“Si sta facendo un lavoro impressionante per drenare l’acqua. Ma vogliamo ridimensionare le notizie sulla dimensione della tragedia”, ha sottolineato il primo cittadino. “Secondo le prime notizie, sono stati identificati venti veicoli e senza che sia stata rilevata la presenza di vittime”.

Intanto, proseguono le polemiche per il ritardo con cui le istituzioni locali hanno lanciato l’allarme. E a finire nel mirino delle contestazioni sono anche il re Felipe VI e la moglie Letizia e il presidente del Governo Pedro Sánchez, che ieri hanno fatto visita alle popolazioni alluvionate insieme al presidente della comunità valenciana Carlos Mazon.

Ieri, domenica 3 novembre, a Paiporta, cittadina di 23mila abitanti a una quindicina di chilometri da Valencia, la coppia reale, il premier e il governatore sono stati accolti dal lancio di fango e oggetti al grido di “Assassini” e “Fuori, fuori”. L’auto di Sánchez è stata presa di mira con pale e calci, al punto che i vetri posteriori sono rimasti distrutti. La comitiva istituzionale è stata costretta a interrompere la visita.

