Regno Unito, allarme streptococco: 9 bambini morti nelle ultime settimane

È allarme streptococco nel Regno Unito: sono saliti a nove i casi di bambini deceduti dopo aver contratto l’infezione batterica in una forma particolarmente aggressiva. Questa mattina l’ultima vittima, una alunna di cinque anni che frequentava la Black Mountain Primary School di Belfast, nell’Irlanda del Nord. Si è ammalata gravemente la scorsa settimana ed è stato curato presso il Royal Belfast Hospital for Sick Children, ma non ha risposto alle cure. Venerdì l’Agenzia di sanità pubblica (PHA) ha inviato una lettera ai genitori dei bambini dell’istituto, chiedendo di portare i piccoli in una clinica per essere visitati da un medico e ricevere un ciclo preventivo di antibiotici.

Colin Brown, vicedirettore dell’Agenzia, ha dichiarato a Sky News che esistono delle linee guida che consentono ai team di protezione sanitaria di “valutare la situazione nelle scuole e negli asili per prendere in considerazione la profilassi antibiotica per un gruppo di bambini in determinate classi o nell’intero plesso”. Secondo gli esperti il numero di casi sia di streptococco A che di scarlattina aumenterà nelle prossime settimane. Ieri dozzine di alunni della Brackenagh West Primary School vicino a Kilkeel nella contea di Down sono stati segnalati come affetti da infezioni da streptococco A: in due sono stati portati in ospedale. Il dottor Philip Veal del PHA ha affermato che la scienza non supporta la chiusura delle scuole in questi casi poiché ciò avrebbe “un impatto limitato” e i bambini continuerebbero a riunirsi in altri contesti.