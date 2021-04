“Alexey Navalny sta morendo, è una questione di giorni”

“La gente di solito evita la parola ‘morire’. Ma ora Alexey Navalny sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni”. Ad annunciarlo è la portavoce dell’oppositore russo, Kira Yarmish. “La sua salute sta rapidamente peggiorando”, ha dichiarato il medico personale di Navalny, Anastasia Vasilyeva, e altri tre medici, tra cui il cardiologo Yaroslav Ashikhmin, che hanno chiesto ai funzionari della prigione di concedere loro un accesso immediato. “Le sue funzioni renali sono compromesse, e ora rischia un arresto cardiaco: è solo questione di giorni”.

Dal 31 marzo scorso Navalny ha deciso lo sciopero della fame nel carcere dove è detenuto per chiedere trattamenti medici adeguati dopo gli attacchi di mal di schiena e l’intorpidimento di mani e gambe che hanno iniziato ad affliggerlo

Il dissidente, 44 anni, è stato incarcerato a febbraio e sta scontando due anni e mezzo, per vecchie accuse di appropriazione indebita, in una colonia penale nella città di Pokrov, circa 100 chilometri a est di Mosca. Dove si sarebbe tra l’altro registrato un focolaio di tubercolosi. Il più famoso oppositore di Vladimir Putin è sopravvissuto a malapena a un avvelenamento con l’agente nervino Novichok in agosto, per il quale ha più volte accusato il Cremlino.

Potrebbero interessarti Russia, arrestato diplomatico ucraino accusato di spionaggio L'ultimo addio al Principe Filippo Deputato canadese nudo su Zoom durante una seduta del Parlamento: “Mi stavo cambiando”