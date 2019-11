Altra morte sospetta in Cile: trovato il cadavere della fotografa Albertina Martinez Burgos

Un’altra morte misteriosa e molto sospetta in Cile: Albertina Martinez Burgos, fotografa che aveva immortalato con i suoi scatti le proteste di piazza, è stata ritrovata cadavere.

“Hanno trovato morta la fotografa Albertina Martinez Burgos e secondo quanto raccontato da alcuni mezzi di informazione cileni, senza il suo computer e senza la macchina fotografica con cui avrebbe documentato gli attacchi della polizia alle donne giornaliste e fotografe”, è la denuncia del gruppo Coordinadora Niunamenoschile.

Il corpo di Albertina Martinez Burgos è stato trovato nella notte del 21 novembre. Al momento non è certo che si tratti di un omicidio, ma i movimenti di protesta cileni sono convinti che la donna sia stata uccisa perché, attraverso le sue foto, documentava le proteste.

Il cadavere di Albertina è stato trovato in un appartamento. La donna da qualche giorno non era più in contatto con i familiari. Sebbene non ci siano conferme ufficiali che si tratti di un omicidio, è questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti.

Un indizio in questo senso è legato alla sparizione del materiale con cui Albertina svolgeva il suo lavoro.

Ma non è tutto. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino “El Clarin“, sul corpo della fotografa sarebbero stati trovati evidenti segni di pugnalate. È quindi possibile che Albertina sia stata accoltellata.

Il caso di Daniela Carrasco, detta “El Mimo”

Si tratta della seconda morte sospetta in Cile dopo quella di Daniela Carrasco, artista di strada di 36 anni. Carrasco, detta “El Mimo”, era stata trovata morta alcune ore dopo essere stata fermata dai militari cileni.

“È stata catturata, torturata e impiccata a un albero”, è quanto sostengono i collettivi femministi che stanno prendendo parte alle proteste in Cile. Accuse sostenute anche dalla rete di attrici cilene, secondo cui la 36enne “è stata rapita dalle forze militari nei giorni della protesta il 19 ottobre”.

Cosa sta succedendo in Cile

InCile va avanti da quattro settimane una violenta guerriglia urbana in seguito alle proteste iniziate il 14 ottobre contro i costi del servizio pubblico. I cortei, iniziati nella capitale Santiago, hanno poi assunto la dimensione nazionale contro le politiche del Governo e il bilancio è di 22 morti e oltre 2000 feriti.

Lo stesso presidente cileno Sebastian Pinera ammesso gli abusi della polizia sui manifestanti: “C’è stato un eccessivo uso della forza, ci sono stati abusi e i diritti di tutti non sono stati rispettati”, ha detto nel corso di una conferenza stampa al palazzo presidenziale de La Moneda ha riconosciuto un eccesso di violenza da parte delle forze dell’ordine nella repressione delle proteste e dei disordini.

