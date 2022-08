Air France, due piloti litigano in volo: sospesi

Subito dopo il decollo, due piloti hanno iniziato a litigare su un volo Air France che da Ginevra era diretto a Parigi. La discussione è poi proseguita con urla e schiaffi. Il tutto mentre i passeggeri erano a bordo e l’aereo era in funzione. I due avrebbero iniziato a litigare per futili motivi, ha riportato la Tribune, e dopo gli schiaffi, dopo essersi afferrati per il collo, sarebbero passati anche a colpirsi con le valigette. Sono stati gli assistenti di volo a placare gli animi una volta sentito il trambusto provenire dalla cabina di pilotaggio. Un membro dell’equipaggio è stato anche costretto a viaggiare per tutto il volo dietro ai piloti per paura che potesse scoppiare un’altra rissa.

Air France ha definito il comportamento dei due uomini “del tutto inappropriato”, così come i gesti che si sono scambiati. Poi ha spiegato che la discussione è durata poco e non ha messo in pericolo i passeggeri. I piloti però sono stati sospesi ed è stata aperta un’indagine.