Gli agricoltori invadono Bruxelles, mille trattori per le strade: blocchi e roghi davanti l’Europarlamento

Gli agricoltori invadono Bruxelles, mille trattori per le strade

La protesta degli agricoltori arriva a Bruxelles: da questa mattina, infatti, circa mille trattori hanno invaso le strade della capitale del Belgio, e in particolare le vie del quartiere europeo dove è in programma il Consiglio europeo straordinario.

Gli agricoltori hanno abbattuto una delle sculture storiche presenti a Place du Luxembourg e messo in atto roghi e blocchi davanti il Parlamento Europeo.

Bruxelles, strada che costeggia il Parlamento Europeo, così da stamattina. Per entrare in PE c’è una coda impressionante e metà degli ingressi sono chiusi. C’è polizia ovunque, le strade sono tutte bloccate e sull’esplanade (lo spiazzo antistante) ci sono gli agenti con gli… pic.twitter.com/Qt6yGu7Vz2 — Francesca Donato (@ladyonorato) February 1, 2024

Davanti la sede del Parlamento Europeo sono state lanciate uova e bottiglie. La polizia ha azionato gli idranti per tentare di allontanare i manifestanti.

Gli agricoltori in protesta a #Bruxelles sono arrivati sotto la sede del #Parlamento ed hanno acceso dei fuochi. 1/2 pic.twitter.com/jOm2HnHpQ5 — Lux Deluxe Lombardi (@mihirdjin) February 1, 2024

“Dobbiamo poter discutere al Consiglio di questo tema perché le preoccupazioni che hanno (gli agricoltori, ndr) sono in parte legittime: la transizione climatica è una priorità chiave per le nostre società e dobbiamo fare in modo che i nostri agricoltori siano dei partner in questo percorso” ha dichiarato il premier belga Alexander De Croo.