Afghanistan, attentato contro moschea sciita nel nordest: almeno 50 morti Almeno 50 persone sono morte in una devastante esplosione che ha colpito una moschea sciita nella città di Kunduz in Afghanistan nordorientale. Lo riporta Afp citando secondo fonti ospedaliere. Nessun gruppo ha finora rivendicato l’attentato, confermato anche da Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, tornati al potere ad agosto dopo il ritiro delle forze statunitensi e alleate. ““Questo pomeriggio è avvenuta un’esplosione in una moschea di nostri compatrioti sciiti (…) a causa della quale alcuni nostri compatrioti sono stati martirizzati e feriti”, ha detto Mujahid su Twitter. Nelle scorse settimane l’Isis, rivale dei talebani, ha rivendicato diversi attentati, tra cui uno che ha colpito una moschea nella capitale Kabul, in cui hanno perso la vita cinque persone.

Secondo la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, (Unama) risultano i morti e i feriti sono più di 100.

“La famiglia delle Nazioni Unite in Afghanistan è profondamente preoccupata per le notizie di un bilancio molto alto di vittime in un attacco avvenuto oggi nella moschea sciita Sayyidabad, Khanabad, a Kunduz”, ha detto Unama, parlando di “una inquietante serie di violenze”, che negli scorsi giorni hanno colpito istituti religiosi.