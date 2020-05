Afghanistan, attacco all’ospedale di Medici Senza Frontiere: almeno 5 morti

È di almeno cinque morti e quattro feriti gravi il bilancio dell’attacco di un gruppo armato all’ospedale di Medici senza frontiere in Afghanistan, a Kabul, oggi, martedì 12 maggio. Secondo i media locali i combattenti sono entrati nell’ospedale dopo che un kamikaze si è fatto esplodere davanti all’entrata della struttura. Secondo Tolo News ci sono state due esplosioni e colpi d’arma da fuoco. Alcuni componenti del personale medico sono riusciti a fuggire, mentre altri sono bloccati insieme ai pazienti. Il ministero dell’Interno afgano ha confermato l’attacco.

Le forze di sicurezza hanno raggiunto l’edificio, nella zona di Dasht-e-Barchi. Obiettivo degli integralisti potrebbe essere stato il viceministro della Sanità, che era in visita ai medici. Alcune foto diffuse sui social network mostrano gli agenti delle forze di sicurezza che fanno evacuare pazienti e portano in braccio bambini appena nati. Un primo bilancio non ufficiale parla tre donne, un bambino e un agente delle forze di sicurezza tra le vittime.

I Talebani, attraverso un comunicato, hanno reso noto di non essere coinvolti nell’attacco armato, si teme che si possa trattare dell’Isis-Khorasan: a suggerirlo è anche il fatto che il distretto dove l’ospedale sorge è il 13esimo, abitato in prevalenza dagli hazara. Proprio la fetta di popolazione di questa etnia è finita nel mirino dell’Isis-K perché in grande maggioranza di credo sciita. In più, mentre i Talebani hanno interrotto le offensive contro le truppe internazionali ma continuano a colpire le forze governative, l’Isis sta aumentando le sue azioni in questo periodo.

Intanto, un altro attentato è avvenuto nel distretto di Khewa, proprio nella provincia di Nangarhar, dove un suicida si è fatto esplodere fra le persone riunite a un funerale. Le vittime sono numerose, almeno 15 morti e 40 feriti.

***Notizia in aggiornamento

