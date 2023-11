Primo novembre, poco dopo le 18. Il volo Ryanair è in partenza da Madrid, direzione Bologna. Mentre il velivolo si apprestava a decollare, tuttavia, l’ala si è scontrata contro un altro aereo della stessa compagnia, causando un serio danno e un rumore tanto forte da far spaventare i passeggeri, i quali hanno iniziato a urlare in preda al terrore.

Il mezzo, dopo l’impatto, si è fermato e i passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito, sono stati fatti scendere. La paura a bordo è stata tanta, anche per il grosso botto che si è sentito durante l’impatto, ma fortunatamente non ci sono stati ulteriori danni. I passeggeri hanno quindi dovuto attendere ore extra prima di poter far ritorno in Italia. Una ragazza ha ripreso l’accaduto sui social e il video è diventato virale. I commenti ironici non si sono fatti attendere, con molti utenti che hanno sollevato dubbi sull’affidabilità della compagnia aerea.