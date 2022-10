Aborto, negli Stati Uniti stop in 66 cliniche dopo la sentenza della Corte Suprema

Nei 100 giorni trascorsi da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade cancellando di fatto l’aborto dall’elenco dei diritti costituzionalmente riconosciuti, 66 cliniche in 14 diversi Stati hanno smesso di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza. Di questi centri, secondo un rapporto del Guttmacher Institute, un gruppo di ricerca e difesa del diritto all’aborto, 40 offrono ancora servizi non abortivi mentre 26 hanno chiuso i battenti. Tra questi c’è la Jackson Women’s Health Organization nel Mississippi – la clinica per aborti al centro del caso della Corte Suprema deciso a giugno che ha smantellato Roe – che ha chiuso all’inizio di luglio con l’intenzione di trasferirsi nel New Mexico. Attualmente l’interruzione volontaria di gravidanza non è possibile in 14 Stati: Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia e Wisconsin. L’accesso all’aborto è notevolmente limitato invece in Georgia, dove la procedura è consentita fino al rilevamento dell’attività cardiaca fetale, che di solito avviene intorno alle sei settimane di gravidanza.

“Anche prima che la sentenza venisse ribaltata, abortire era difficile o addirittura impossibile per molte persone, specialmente per coloro che stavano già riscontrando problemi nell’accesso all’assistenza sanitaria, comprese le persone a basso reddito, i neri, gli immigrati, i giovani, quelli con disabilità e le popolazioni rurali”, ha affermato Rachel Jones, ricercatrice principale presso il Guttmacher Institute. Nei 14 Stati sono stati praticati 125.780 aborti nel 2020.

Questa settimana diversi gruppi anti-abortisti hanno celebrato le nuove restrizioni, oltre a criticare i tentativi dell’amministrazione Biden di mitigare l’impatto del provvedimento: martedì il presidente americano ha annunciato che sovvenzionerà con altri 6 milioni di dollari le cliniche che forniscono servizi di pianificazione familiare gratuiti. “Mentre due dozzine di stati sono pronti a proteggere i nascituri e le loro madri, salvando fino a 200.000 vite all’anno, i Democratici radicali guidati dall’amministrazione Biden-Harris sono determinati a usare tutto il peso del governo federale per imporre l’aborto su richiesta fino alla nascita senza alcun limite, pagato dai contribuenti, a livello nazionale”, ha affermato Marjorie Dannenfelser, presidente di SBA Pro-Life America.