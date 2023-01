Una ragazzina di 14 anni di nome Giorgia Green è morta a Derby, nel Regno Unito, per un arresto cardiaco provocato dall’inalazione del gas del deodorante spruzzato in quantità eccessiva. La ragazzina è stata trovata riversa sul letto dalla mamma, che era andata a controllare perché non le stesse più rispondendo.

La ragazza era affetta da autismo e spesso utilizzava il deodorante per profumare la camera da letto. Il papà ha raccontato che per lei era una sorta di rito che faceva spesso per rilassarsi. Spruzzava il deodorante sulle coperte del letto. Quel giorno probabilmente ha esagerato con la quantità, ignara dei possibili effetti collaterali.

I genitori di Giorgia hanno attaccato le aziende che producono deodoranti: “Non ci sono indicazioni abbastanza chiare sulla pericolosità di questi prodotti. Non vogliamo che la morte di nostra figlia resti vana. Serve un intervento immediato delle aziende produttrici di deodorante, le parole riportate dalla BBC.