Se hai una Srl puoi risparmiare tempo e soldi con Penta

Al giorno d’oggi la tecno-finanza ha un ruolo fondamentale nella vita economica e commerciale di ognuno di noi. A confermare questa tesi ci pensa Penta, che come ti dimostreremo oggi si conferma la soluzione più vantaggiosa per chi è a capo di una Srl.

Per comprendere fino in fondo il vantaggio che Penta mette a disposizione della sua clientela bisogna però doverosamente ricollegare la discussione alla nascita del digital banking e alle tantissime occasioni da questo presentate.

Affidarsi a Penta vuol dire infatti avere accesso ad una serie di infinite possibilità, come automatizzare la gestione delle finanze della tua Srl.

Ma proviamo a capire di più sul tema.

L’importanza del digital banking nel mondo moderno

Intuire di cosa parliamo quando scomodiamo l’espressione “digital banking” non è difficile, poiché è la sua stessa denominazione a suggerircene le intenzioni e gli obiettivi.

Come avrete sicuramente già intuito possiamo annoverare nelle possibilità dell’internet banking tutte quelle attività che provano ad agevolare la gestione della finanza autonoma attraverso l’impiego degli strumenti tecnologici.

Ad essere impiegate, per la precisione, sono le tecnologie di informazione e comunicazione, adoperate ad esempio per le transazioni in mobilità o per i pagamenti online.

Chiunque abbia un conto corrente, al giorno d’oggi, può vantare una certa familiarità con i servizi digitali dei principali istituti bancari. È pressoché impossibile, del resto, trovare oggi una banca che non si serva delle nuove tecnologie.

Affidarsi ad una società di fintech come Penta – che banca non è – può darti tuttavia l’occasione di risparmiare in termini di tempo e denaro.

Penta: una realtà di fintech in costante espansione

Penta è una società che si occupa di tecnologia finanziaria o, come siamo abituati a sentire, di fintech.

Che cosa vuol dire questo? In sintesi che tale società funge da intermediario tra la banca e il cliente, fornendo a quest’ultimo un servizio più efficiente e rapido.

I clienti Penta hanno infatti l’occasione di gestire contabilità e finanze in piena autonomia e anche in modo molto economico: i prezzi contenuti dei piani proposti sono sicuramente un punto a favore per la società, che nasce a proposito in Germania nel 2018.

L’espansione della piattaforma di tecno-finanza la si deve alle sue partnership, tra le quali troviamo SumUp e Credimi. In Italia il sistema Penta è in continua espansione, registrando consensi in ogni parte del paese.

Ma quali sono i servizi di cui potrai usufruire una volta al suo interno?

Penta ti permetterà per prima cosa di aprire un conto corrente con rapidità e di vederlo attivo in un tempo altrettanto stretto. Inoltre, chi accetta di usufruire dei servizi della piattaforma digitale può effettuare pagamenti internazionali anche in valute diverse e usufruire di tantissime agevolazioni. Tra queste troviamo quelle economiche, costituite dalla possibilità di richiedere prestiti a lungo termini: tale occasione viene fornita dalla partnership stretta con Credimi, altra società di fintech con sede italiana.

Un grandissimo vantaggio è poi quello di poter tenere sempre sotto controllo la contabilità dell’impresa per la quale si richiedono i servizi di Penta: la piattaforma si occupa anche della fornitura di strumenti digitali adeguati, che affiancano gli imprenditori nelle principali azioni di contabilità quotidiane.

È importante ricordare che quello di Penta è un progetto designato per medie e piccole imprese e per start up. A trarre il maggior numero di benefit sono ad ogni modo le Srl e ti spieghiamo il perché.

Perché affidarti a Penta per la tua Srl

Se sei a capo di una Srl, la scelta migliore che puoi fare è quella di affidarti a Penta. A questo modello societario, la piattaforma riserva infatti i maggiori benefit e la possibilità di usufruire di un servizio clienti immediato ed efficiente. Inoltre Penta potrà occuparsi della fornitura di carte di credito per tutto il team, avanzando per ogni casistica presente anche un considerevole vantaggio economico. Per conoscere i pacchetti da poter richiedere ti invitiamo a visitare il sito.

Infine, aprire un conto corrente Penta quando si ha una Srl vuol dire ridurre al minimo l’attesa e vederlo attivo in tempi brevi. Visita il sito di Penta per scoprire tutti i dettagli.