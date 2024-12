“Ritrovare l’umano”, il libro di Lapucci e Lucchini: così va ripensata la sostenibilità

“Non possiamo parlare di sostenibilità senza pensare all’essere umano nella sua interezza”, le parole di Stefano Lucchini. “Il nuovo paradigma ESG+H – ha spiegato Massimo Lapucci – vuole innanzitutto stimolare la riflessione per il rinnovamento di uno strumento prezioso che, partendo dalla Persona e in armonia con il pianeta, possa ripercuotersi sul miglioramento delle condizioni di lavoro, economia e quindi della società nel suo complesso”. Per un futuro in cui la consapevolezza del progresso collettivo sia efficace e davvero sostenibile.