Il Reddito di cittadinanza favorisce la natalità: lo studio dell’Inps

Il Reddito di cittadinanza favorisce la natalità: lo dice l’Inps, secondo cui le donne che beneficiano del sussidio hanno una probabilità più alta dell’1,1% di fare un figlio rispetto a quelle a cui l’assegno è stato rifiutato.

Realizzato da Giuseppe Dachille e Maria De Paola e inserito nel Rapporto annuale dell’Inps, lo studio evidenzia un minore stato di incertezza da parte di coloro che percepiscono il Reddito, non tanto per la cifra incassata quanto “dalla presenza di un sostegno di ultima istanza da parte dello Stato, rivolto a fasce di popolazione plausibilmente a rischio di marginalità ed esclusione sociale”.

Secondo gli studiosi, infatti, vi è “un accresciuto senso di fiducia nel futuro”, in particolar modo nelle famiglie giovani, tra coloro che percepiscono il sussidio.

Dal campione preso in esame, 509mila donne tra 16 e 45 anni che hanno fatto domanda di Rdc entro giugno 2019, è stato selezionato un gruppo di 46.513 donne con un reddito poco sopra o poco sotto la soglia per ottenere il beneficio economico, con una differenza di 1.477 euro in più o in meno rispetto alla soglia.

In media, la probabilità di concepire un figlio nove mesi dopo l’accettazione o il rifiuto della domanda del Reddito ci cittadinanza, è più alta dell’1,1% tra le donne che beneficiano del sussidio.

L’età media è di 31 anni, il 51% è residente al Sud, mentre l’86& vive in Comuni con più di 5mila abitanti.