Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019.

Pensioni news, venerdì vertice al Ministero

Dopodomani, venerdì 11 ottobre, nella sede del Ministero del Lavoro, si terrà un tavolo sulle pensioni tra rappresentanti del Governo e dei sindacati. “Fermo restando la sperimentazione di Quota 100, è ovvio ci sarà un percorso condiviso di confronto affinché si possa aiutare il lavoratore ad uscire prima”, spiega la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

“Sulla flessibilità in uscita il confronto è giusto che ci sia, per poi arrivare nel tempo ad avere dei pensionati che vadano un po’ prima in pensione e dei giovani che entrino nel contesto lavorativo”, sottolinea la ministra. Catalfo non si sbilancia, invece, sulla questione della rivalutazione delle pensioni e, in particolare, sull’eventuale intervento in manovra per aumentare gli importi degli assegni: “Siamo al tavolo di confronto, venerdì saprò dire qualcosa in più sulla questione pensioni”.

Quota 100, Tridico: “Anche nel 2020 ci sarà un risparmio”

Anche nel 2020 avanzeranno soldi dal fondo stanziato per Quota 100. Ne è sicuro il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. “Anche il prossimo anno risparmieremo nella stessa proporzione” del 2019, ha dichiarato il presidente in un’intervista durante il programma radiofonico Circo Massimo, in onda su Radio Capital.

Le domande di adesione a Quota 100 giunte all’Inps al 30 settembre risultano essere poco meno di 186mila, a fronte delle 290mila che erano state stimate per l’intero anno. Questa sottostima genererà un risparmio quantificato in circa 1,5 miliardi di euro. Per Tridico questi soldi “non verranno buttati in spazzatura, si utilizzeranno per qualcosa altro”.

Nell’intervista Tridico ha anche ribadito che Quota 100 sarà mantenuta fino al 2021, dopodiché non sarà rinnovata. Uno scenario, questo, che apre il problema dei cosiddetti esodati di Quota 100.

Potrebbero interessarti Concorsi pubblici news 9 ottobre: domani scade il bando per il servizio civile, oltre 39mila posti disponibili Reddito di cittadinanza, Tridico: "Niente arretrati a chi non integra la domanda" Spread Italia: Btp/Bund oggi mercoledì 9 ottobre 2019 in tempo reale

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: