Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, domenica 6 ottobre 2019.

Carelli (M5S): “Il Movimento non rinuncia a Quota 100”

“Quota 100 e reddito di cittadinanza sono due punti qualificanti a cui il Movimento 5 Stelle non rinuncia”. Lo assicura il deputato pentastellato Emilio Carelli. “Primo obiettivo del governo è non aumentare le tasse, in primo luogo non aumentare l’Iva”, sottolinea. “L’obiettivo è quello di far ripartire il paese, ma anche salvaguardare le persone che hanno avuto la pensione, e che l’avranno, con Quota 100”.

La Uil vuole modificare i requisiti di Quota 100 per le donne

La Uil propone di alleggerire per le donne uno dei due requisiti per aderire al programma Quota 100. Secondo il sindacato, per le donne bisognerebbe abbassare da 38 a 36 il numero di annualità contributive necessarie.

“Bisogna affrontare il tema delle donne attraverso la valorizzazione del lavoro di cura e la maternità, a cui una prima risposta potrebbe essere varare una Quota 100 rosa, abbassando a 36 gli anni di contribuzione”, osserva il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti.

La proposta arriva anche sulla scorta dei dati sui pre-pensionamenti avvenuti nel 2019 con Quota 100. Su 185mila domande arrivate all’Inps dall’inizio dell’anno, 137mila sono partite da uomini mentre solo 48mila sono arrivate da contribuenti donne.

Secondo Proietti, anche la Nota di aggiornamento al Def recentemente varata dal Governo, prorogando l’Ape sociale e Opzione Donna “ignora l’esigenza di continuare a cambiare la Legge Fornero sulle pensioni”.

Quota 100 è una misura sessista?

