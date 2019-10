Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

Nannicini (Pd): “Basta Quota 100, subito un’uscita morbida”

Tommaso Nannicini, economista e senatore del Pd, critica la decisione del Governo di portare Quota fino alla scadenza della sperimentazione triennale, ossia di mantenerla fino alla fine del 2021, per poi cancellarla del tutto.

L’idea di far esaurire Quota 100 “avvantaggia solo i lavoratori con carriere contributive solide”, osserva il senatore dem, che si pone anche il problema dei cosiddetti esodati di Quota 100. Nannicini propone di introdurre subito “un’uscita morbida” dalla misura di pre-pensionamento. “Creiamo strumenti forti e strutturali di anticipo pensionistico per disoccupati, lavori gravosi, persone con disabilità e le famiglie con figli e asili”, dice. “Serve Quota nido altro che Quota 100”.

Pensioni news, sbloccati gli 1,5 miliardi di risparmi di Quota 100

Il Governo ha sbloccato i fondi risparmiati nel 2019 per Quota 100 e reddito di cittadinanza, complessivamente circa 1,5 miliardi di euro. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha deliberato di rendere disponibili le somme accantonate in bilancio a garanzia dei suddetti risparmi previsti in almeno 1,5 miliardi di euro”, si legge nel comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri.

Le risorse non saranno re-investite nelle due misure, confermate per il 2020, ma saranno utilizzate per altre finalità. Per quanto riguarda Quota 100, al 30 settembre risultano arrivate all’Inps circa 185mila domande a fronte delle 290mila che erano state previste all’inizio dell’anno.

