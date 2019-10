Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, domenica 27 ottobre 2019.

In Italia più lavoratori e meno pensionati

In Italia aumentano i lavoratori e diminuiscono i pensionati. Nel 2018 il rapporto tra queste due categorie è salito a 1,45, il miglior risultato degli ultimi 22 anni. Il dato emerge da una ricerca di Itinerari previdenziali: secondo lo studio, nel 2018 i pensionati sono diminuiti toccando quota 16 milioni, mentre i lavoratori sono cresciuti fino a quota 23,2 milioni.

Se dai 16 milioni di pensionati, si sottraggono i titolari di assegni e pensioni sociali, pensioni di guerra e percettori di prestazioni di invalidità e indennità di accompagnamento e di pensioni indennitarie, il rapporto attivi-pensionati passerebbe da 1,45 a 1,94.

Brunetta: “Per salvare Quota 100 tagliati i servizi”

“Ancora una volta, per salvare lo stanziamento previsto per le inutili e dannose misure della Quota 100 e del reddito di cittadinanza (figlie del governo giallo-verde Salvini-Di Maio), il governo decide di tagliare le spese ai ministeri destinate a finanziare i servizi ai cittadini e le misure per il lavoro”. Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.

“Anche il governo giallo-rosso, quindi, ha deciso di premiare chi non lavora e se ne sta a casa (i nullafacenti del reddito di cittadinanza) a spese dei lavoratori che invece continuano a pagare tasse da primato europeo, considerando anche che il taglio del cuneo fiscale tanto sbandierato dal Partito democratico, alla fine si ridurrà all’equivalente di una pizza”, denuncia Brunetta.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

