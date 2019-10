Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo TPI raccoglie in tempo reale le ultime news in tema pensioni di oggi, lunedì 30 settembre 2019. Di seguito tutte le notizie e le novità sul sistema previdenziale e su tutti i programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna.

L’ex ministro Tria: “Quota 100? Era meglio non farla”

Intervenuto nel corso della trasmissione Che tempo che fa, in onda domenica 29 settembre in prima serata su Rai 2, l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria ha ripercorso la sua esperienza al ministero di via XX Settembre.

Tria, tra le altre cose, ha svelato di essersi battuto contro l’introduzione di Quota 100, fortemente voluta da M5S e soprattutto dalla Lega di Matteo Salvini.

“Avevo proposto la riduzione dell’Irpef con un piccolo aggiustamento, la famosa rimodulazione dell’Iva, fu rifiutato perché si decise di fare Quota 100” ha svelato Giovanni Tria.

“Al posto di quota 100, avevo proposto la riduzione dell’Irpef.”

Le parole dell’ex ministro dell’Economia #GiovanniTria a #CTCF pic.twitter.com/5gyzJ1ekR7 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 29 settembre 2019

L’ex ministro, dunque, non ha risparmiato critiche ai due ex alleati di governo. Qualche giorno prima, Tria aveva criticato in un’intervista Matteo Salvini, con il quale ha avuto più di uno scontro, affermando: “Ho faticato, ma con Salvini ho sempre vinto io”.

Intanto, dopo il via libera del governo all’aggiornamento del Def è confermato che il governo non modificherà Quota 100, così come già anticipato qualche giorno fa dall’attuale ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

