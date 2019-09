Manovra news: le ultime notizie di oggi lunedì 30 settembre 2019

Sono ore caldissime per la definizione della manovra economica del Governo Conte bis. Oggi, lunedì 30 settembre, alle 18.30 è in programma l’atteso Consiglio dei ministri che dovrà definire la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), passaggio fondamentale nell’iter verso la Legge di Bilancio 2020. La scadenza di legge (non perentoria) sarebbe il 27 settembre, ma a causa delle difficoltà riscontrate nel recupero delle coperture contro l’aumento dell’Iva c’è stato un rinvio di tre giorni. I temi principali sul tavolo del Governo sono: taglio del cuneo fiscale e lotta all’evasione fiscale. Ecco le ultime news.

Vertice notturno sulla manovra: Pd e M5S alla ricerca di un accordo

Nonostante 4 ore di vertice notturno non è stato ancora chiuso l’accordo sul Def tra le forze di maggioranza. La riunione, che si è tenuta a Palazzo Chigi, ha visto protagonisti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione Luigi Di Maio (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu), Teresa Bellanova (Iv) e il sottosegretario Riccardo Fraccaro (M5s).

Gualtieri: “Manovra da 30 miliardi. Confermati Reddito di cittadinanza e Quota 100”

La riunione, secondo indiscrezioni, è stata molto tesa. A dividere i partiti è soprattutto la possibile rimodulazione selettiva dell’Iva. Luigi Di Maio e Matteo Renzi, infatti, sono contrari a qualsiasi ipotesi di aumento dell’Iva, seppur selettiva. Il nodo, però, resta quello delle risorse. Con il deficit al 2,2 per cento infatti i margini di manovra diventano stretti. Per questo nella maggioranza c’è chi continua a spingere affinché si sfori il 2,3 o addirittura il 2,4 per cento per liberare risorse che evitino di alzare l’Iva.

Le trattative, dunque, andranno avanti per tutta la giornata di lunedì 30 anche se la tensione all’interno della maggioranza resta altissima. A provare a gettare acqua sul fuoco è stato il ministro dell’Economia Gualtieri che, nella giornata di ieri, domenica 29 settembre, ha affermato: “Il governo non ha ancora presentato nessun piano sull’Iva. L’orizzonte non è la Nadef ma la manovra. Invito tutti alla calma”.

