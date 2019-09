Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi venerdì 27 settembre 2019

Le ultime notizie e le news aggiornate sui concorsi pubblici del 2019 puoi trovare in questo articolo dove ci sono elencati tutti i nuovi bandi dei concorsi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Oggi venerdì 27 settembre 2019 scade il concorso per la selezione di 220 volontari al ministero della difesa.

Concorsi pubblici 2019 news: scade il maxi concorso al ministero della Difesa per 2200 posti

Oggi 27 settembre scade il bando di concorso del ministero della Difesa per il reclutamento di 2200 volontari da inserire nella Marina Militare in forma prefissata per un anno. La domanda di partecipazione al concorso pubblico deve essere inviata entro il 27 settembre al sito del ministero della Difesa, a cui puoi accedere tramite questo link.

Ci si potrà candidare per diverse tipologie di incarico: sono disponibili 1400 posti per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi, di cui 1090 nel settore navale e 120 nel settore anfibi, 60 incursori, 30 palombari, 40 sommergibilisti, 60 nella sezione componenti aeromobili. Altre 800 unità di personale sono invece da destinare al Corpo delle Capitanerie di Porto: a disposizione 794 per diverse mansioni e latri 6 per il settore componenti aeromobili.

Per candidarsi al concorso è necessario avere tra i 18 e i 20 anni, essere in possesso della cittadinanza italiana, non aver subito condanne e aver in tasca il diploma di scuole medie. La selezione si divide in due parti: una prima valutazione in base ai titoli e una seconda prova “fisica” e attitudinale.

Come inviare la domanda di partecipazione al bando di concorso del Ministero della Difesa

Concorsi pubblici 2019: slitta al 2020 il concorso per insegnanti

Dovrebbe slittare di nuovo di alcuni mesi rispetto al previsto il bando di concorso ordinario per l’assunzione di 25mila insegnanti di scuola secondaria. Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha infatti dichiarato che la priorità andrà a i precari storici con almeno 3 anni di servizio. Per i neo-laureati o per i laureati senza servizio l’uscita del mando probabilmente sarà rinviata ai primi mesi del 2020.

Concorsi news 2019: 12mila assunzioni nelle Forze dell’ordine

Via a al reclutamento di 12mila agenti nelle Forze dell’ordine: è stato pubblicato sul sito del ministero della Pubblica amministrazione il decreto che porterà all’inserimento di 11,950 unità di personale distribuite tra Carabinieri (4.538), Polizia di Stato (3.314), Guardia di Finanza (1.900), Polizia Penitenziaria (1.440) e Vigili del Fuoco (938). 1.657 le immatricolazioni straordinarie, mentre il resto delle assunzioni corrispondono ai criteri del turnover. Il provvedimento è stato firmato dal precedente governo Lega-M5S ed è in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti.

Concorsi pubblici ultime notizie 2019: pubblicate le date del concorso dsga del Ministero dell’Istruzione

Per il 5 e 6 novembre sono previste le prove di selezione per il concorso dsga che mira alla selezione di 2004 persone. Gli assunti verranno inseriti nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale Ata. 15 giorni prima dell’inizio delle prove, quindi intorno al 20 ottobre saranno forniti nuovi dettagli sul sito del Miur: www.miur.gov.it.

Tutto quello che c’è da sapere sulle prove del concorso dsga

Concorsi pubblici 2019: 96 agenti per la polizia municipale del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli assume 96 agenti di polizia municipale. Il 4 ottobre è il termine ultimo per presentare la domanda. Per essere assunti si dovrà superare una prova scritta e un orale. Il contratto sarà a tempo determinato con validità fino al 31 dicembre 2019.

Tutti i dettagli sul bando per 96 agenti di polizia municipale

Concorsi ultime notizie: 39,646 volontari per il servizio civile

Il 10 ottobre scade il bando per partecipare al servizio civile. Il bando è destinato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono iscriversi attraverso questo link.

Concorsi pubblici 2019: 1514 assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro

1514 posti di lavoro all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando scade l’11 ottobre. Per tutte le informazioni sulla prova puoi leggere l’articolo di seguito.

Tutti i dettagli sul concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro

Concorsi pubblici 2019: 41 agenti di polizia locale per il Comune di Venezia

Sono 41 contratti di formazione lavoro che il Comune di Venezia offre per un anno a chi desidera diventare agente di polizia locale. La retribuzione annuale e di circa 20mila euro ma per iscriversi è necessario inviare la domanda entro il 17 di ottobre alle 16. Può partecipare chi possiede un diploma di maturità, la patente A e B e l’abilitazione alla guida di imbarcazionientro le 12 miglia o superiore. Sarà inoltre necessario aver compiuto la maggiore età e nona vere più di 31 anni. i 18 e i 31 anni, un certificato di idoneità fisica, non avere impedimenti al porto d’armi, non aver subito condanne. A questo link trovi tutte le informazioni dettagliate sul bando.

Concorsi news 2019: si cercano 38 infermieri a Biella

A Biella, in Piemonte si aprono 38 posizioni per infermieri, categoria D, da inserire nell’azienda sanitaria locale. Il termine per inviare le domande è il 24 ottobre alle ore 12,oo, a trenta giorni di distanza dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2019. Alla domanda dovranno essere corredati i documenti previsti dal bando e un documento di identità.

Per partecipare al concorso e avere tutti i dettagli sul bando basterà andare sul sito della regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) nella sezione Bollettino Ufficiale. Per ulteriori informazioni o chiarimenti basterà inviare una mail personale al seguente indirizzo: assunzioni@aslbi.piemonte.it

Concorsi Gazzetta Ufficiale: 22 posti per infermieri alla ASL Roma 6

Disponibili 22 posti nella categoria D per la ASL Roma 6. Il termine per inviare le domande è il 24 ottobre alle ore 12,00. Per evitare problemi di sistema si consiglia di inviare la domanda in anticipo, senza aspettare le ultime ore a disposizione. Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 73 del 10 settembre 2019. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale della ASL Roma 6, Borgo Garibaldi n. 12 oppure è possibile telefonare allo: 06/93273815-3834-3835-3903.

Concorsi pubblici news: la Rai recluta 90 giornalisti redattori

La Rai assume 90 nuovi giornalisti da inserire nell’azienda. Il 28 ottobre è il termine ultimo per inviare le domande che devono essere inoltrate a questo link.

Tutti i dettagli e le informazioni sul bando della Rai

In arrivo 1650 assunzioni in Sicilia e Campania per i Navigator

Ecco quali sono tutti i bandi in scadenza a settembre: la lista dei concorsi aggiornata