Inps, bonus 600 euro: come richiedere pin semplificato, cosa fare

Inps, bonus 600 euro: come richiedere pin semplificato, domanda, cosa fare

Da oggi, 1 aprile 2020, è possibile richiedere il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. Una delle mosse del Governo per sostenere coloro che hanno dovuto interrompere la propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus. Per richiederlo bisogna inviare la domanda tramite il sito dell’Inps. Ma come si fa? Come si ottiene o richiede il pin? Di seguito tutte le informazioni.

Le domande potranno essere presentate sul sito Inps anche con il Pin semplificato: saranno accettate solo nel limite dei fondi stanziati, ma è probabile che le risorse siano poi rifinanziate con il decreto di aprile. La domanda va fatta per via telematica con il Pin, lo Spid, la Carta nazionale dei servizi o la carta di identità elettronica. Chi non ha il Pin, può chiedere un Pin semplificato accorciando i tempi di arrivo. In alternativa si può usare il Contact center o i patronati.

“Non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al primo aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato”, le parole del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Quindi non c’è alcuna fretta.

Come ottenere il pin semplificato

Come si ottiene il pin semplificato dell’Inps per il bonus 600 euro? Semplice, in due modi:

1) online attraverso la procedura di richiesta PIN:

Accedere al sito dell’Inps

Pulsate RICHIEDI PIN

Inserire il proprio CODICE FISCALE

Compilare il modulo

Seguire le istruzioni

Una volta terminata la procedura, si riceve via mail o sms un codice di 8 numeri e lettere da utilizzare in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus 600 euro sul sito dell’Inps.

2) Tramite Contact center

Potrebbero interessarti Coronavirus, l'analista a TPI: "Quali saranno le ricadute economiche sull'Italia" Inps, bonus 600 euro: a chi spetta? L’elenco dei lavoratori interessati Clamoroso: sul sito Inps pubblicati dati personali di chi chiede i 600 euro | FOTO

Chiamare il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico).

Seguire le direttive

Una volta terminata la procedura, si riceve via mail o sms un codice di 8 numeri e lettere da utilizzare in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus 600 euro sul sito dell’Inps.

Sul sito dell’Inps è possibile, ovviamente, trovare tutti i contatti e le informazioni ancor più nel dettaglio.

Leggi anche: 1. Coronavirus, il ministro dell’Interno Lamorgese: “Spero che quest’estate potremo andare in vacanza” / 2. Le ultime notizie sull’epidemia di Coronavirus in Italia