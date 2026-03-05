Gli Agnelli vendono “La Stampa”: chi è il nuovo proprietario, Alberto Leonardis

Gedi ha firmato il preliminare della cessione al Gruppo Sae: ecco come potrebbe cambiare la linea del quotidiano. Giornalisti in stato di allarme: "Chiediamo garanzie e un piano industriale"

Dopo 126 anni sotto il controllo della famiglia Agnelli, il quotidiano torinese La Stampa cambia proprietà e passadal Gruppo Gedi nelle mani del Gruppo Sae (Sapere Aude Editori) dell’imprenditore Alberto Leonardis. L’annuncio, che era nell’aria da diverse settimane, è arrivato ieri, mercoledì 4 marzo, tramite un breve comunicato.

Il Gruppo Gedi – che fa capo alla holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann – ha firmato con Sae il preliminare di vendita: l’operazione si concluderà entro il primo semestre di quest’anno.

Nella nota che dà notizia della cessione non si fa alcun riferimento ai livelli occupazionali né agli assetti organizzativi. La redazione de La Stampa – che parla di “uno strappo grave e senza precedenti nella storia del nostro giornale” – ha indetto un’assemblea permanente e oggi il giornale non è uscito in edicola.

Dopo il giornale torinese, Gedi potrebbe presto cedere anche La Repubblica: per il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari si prospetta il passaggio ad Antenna, gruppo che fa capo all’armatore greco Theodore Kyriakou e che vede tra i soci il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammad Bin Salman.

Cosa fa il Gruppo Sae

Il Gruppo Sae, fondato da Alberto Leonardis, possiede attualmente sei testate giornalistiche (cartacee e digitali), tutte acquistate tra il 2020 e il 2022 proprio da Gedi: La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara.

Nel comunicato che annuncia l’acquisizione de La Stampa si sottolinea che “il progetto mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio”.

L’aspetto del radicamento territoriale sembra essere centrale nel business di Sae. Sul sito web del gruppo editoriale, infatti, si legge che “l’idea ambiziosa è quella di ripartire dall’ambito locale per cambiare verso e restituire fiducia alle sorti dell’editoria quotidiana”. Per il prossimo futuro, dunque, è logico aspettarsi che La Stampa rafforzi la sua attenzione alle vicende torinesi e piemontesi.

Accanto a queste testate storica si sviluppa un piano fortemente incentrato sul digitale e la multimedialità. Nel 2024 Sae ha acquisito Next14 e Different, società attive nel settore della comunicazione pubblicitaria e dei servizi creativi, dando vita al gruppo NextDifferent all’interno della Holding Italiana di Comunicazione controllata in maggioranza dallo stesso gruppo editoriale.

L’obiettivo di lungo termine di Sae è “proporre un prodotto-media il più possibile simile ai grandi network in streaming, investendo sul business degli abbonamenti digitali”.

Chi è Alberto Leonardis

Alberto Leonardis, 60 anni, è un imprenditore, manager ed editore abruzzese. Sul sito di Sae è presente una sua breve biografia in cui riepilogano le sue esperienze professionali passate, in particolare come advisor direzionale di società quali Telecom Italia, Microsoft Italia, Oracle Italia, Siemens Medical Solutions, Poste Italiane e della società editrice Editoriale Novanta.

Nel 2016 era presente nella cordata di imprenditori che comprarono il quotidiano abruzzese Il Centro dal Gruppo L’Espresso, ma due anni dopo è uscito dalla società.

È stato inoltre azionista del Corriere delle Comunicazioni, primo periodico nazionale italiano nel settore informatico, e dell’agenzia stampa Dire. Ed è stato membro del comitato territoriale di Banco Bpm.

“La Stampa”: giornalisti in allarme

La redazione de La Stampa ha accolto con preoccupazione la cessione da Gedi a Sae. I giornalisti definiscono “inaccettabile” la mancanza di “garanzie chiare e vincolanti a chi ogni giorno la realizza e ai lettori che la sostengono”.

“Per la nostra testata si apre un futuro carico di incognite”, si legge nella nota del Comitato di redazione. “L’operazione sarà perfezionata entro il semestre, ma a oggi non esistono impegni concreti su occupazione, salari, assetti organizzativi, linea editoriale e investimenti. Non una qualche pratica amministrativa da sbrigare, ma una rivoluzione che può compromettere identità, autonomia e qualità del nostro lavoro”.

I giornalisti affermano di aver ricevuto da Gedi risposte “vaghe, elusive, insufficienti”. “A Sae – si legge nel comunicato – chiediamo di uscire allo scoperto. Pretendiamo la presentazione immediata del piano industriale e del progetto editoriale. Vogliamo conoscere la composizione societaria del veicolo che acquisirà il giornale, sapere chi sono gli investitori evocati nei comunicati, avere conferma formale e scritta della piena autonomia e indipendenza della testata. Esigiamo garanzie sul mantenimento degli organici, sulla struttura delle redazioni, su investimenti nel digitale e nel multimediale. Non dichiarazioni di principio, ma impegni nero su bianco”.