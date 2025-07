Le proposte di MSC Crociere per l’estate sono numerose e variegate — ma le novità non finiscono qui. Per l’estate e l’autunno 2025, la compagnia presenta due itinerari esclusivi che uniscono il fascino delle mete più iconiche del Mediterraneo con l’eleganza e la qualità dell’esperienza di bordo tipica di MSC.

Un viaggio di 7 notti tra storia, mare e cultura a bordo di MSC Divina

Disponibile per tutta l’estate 2025, questa crociera di 7 notti parte da Napoli o da Civitavecchia per poi dirigersi verso le incantevoli isole greche di Mykonos e Santorini e successivamente approda a Kusadasi, in Turchia, dove è possibile visitare le imponenti rovine di Efeso. Il viaggio si conclude con il ritorno in Italia lasciando agli ospiti il ricordo di un percorso che unisce cultura, natura e relax. MSC Divina, ispirata al fascino intramontabile di Sophia Loren, richiama lo stile e il glamour delle grandi crociere, coniugandoli con le tecnologie e i servizi più innovativi di oggi. Gli ospiti possono vivere un’esperienza a bordo ricca di comfort e intrattenimento grazie a strutture esclusive come il maestoso Teatro Pantheon in stile Broadway, il suggestivo Casinò Veneziano, una spettacolare piscina Infinity affacciata direttamente sul mare e un’ampia gamma di attività pensate per ogni fascia d’età, inclusi club dedicati a bambini e ragazzi.

Un break d’autunno tra relax e scoperta: 4 notti a bordo di MSC Grandiosa

Per chi desidera concedersi una pausa rigenerante prima dell’inverno, MSC Crociere propone una minicrociera speciale nel cuore del Mediterraneo. Il 15 novembre 2025 MSC Grandiosa salperà da Genova per un itinerario breve ma intenso, ideale per staccare la spina e vivere l’emozione del mare anche fuori stagione. La prima tappa sarà Marsiglia, con la sua inconfondibile atmosfera provenzale, i vivaci mercati e i panorami affacciati sulla costa. A seguire, la crociera farà scalo a Barcellona, città cosmopolita e vibrante, dove arte, architettura e cultura si fondono in un mix irresistibile.

Una proposta perfetta per un weekend lungo all’insegna della bellezza, del comfort e dell’intrattenimento firmato MSC. A bordo di MSC Grandiosa, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza memorabile anche in pochi giorni, coniugando design sofisticato, comfort e divertimento. Dai raffinati ristoranti di bordo, con cucine da tutto il mondo, agli spettacoli dal vivo, fino alle aree benessere e ai lounge panoramici dove sorseggiare un drink guardando il mare: in formato “mini”, la crociera regala emozioni in grande stile.

Un’occasione perfetta per chi cerca un assaggio dell’esperienza MSC o semplicemente un momento di evasione tra due delle città più affascinanti del Mediterraneo.