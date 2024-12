CULTI Milano SpA, gruppo leader nella produzione e distribuzione del mondo fragranze, ha siglato un accordo con la propria controllata BAKEL, società di skincare improntata su ricerca e innovazione, che prevede la cessione del 25,11% del capitale sociale di BAKEL, per un valore di Euro 1,24 milioni.

La cessione si realizza nei confronti di MGB Srl, riconducibile a Raffaella Gregoris, fondatrice del brand BAKEL, permettendo di acquisire le condizioni necessarie per essere qualificata PMI innovativa e ammissibile.

La cessione, con effetto dalla trasformazione, viene eseguita in due tranche, rispettivamente la prima per una quota pari allo 0,21% del capitale sociale di Bakel, con pagamento immediato del corrispettivo. La seconda per una quota pari al 24,90% del capitale sociale di Bakel, con pagamento entro il termine ultimo di giugno 2028, al fine di permettere a BAKEL l’eventuale trasferimento a terzi delle azioni per far fronte ai termini di pagamento. L’accordo prevede che il prezzo della seconda quota si incrementi per tener conto del valore di IPO, non appena lo stesso sarà noto.

Con tale accordo la partecipazione di CULTI Milano Group scende al 24,90% del capitale sociale di Bakel e non rientrerà più nel perimetro di consolidamento del Gruppo. BAKEL si propone di perseguire gli obiettivi di crescita e di sviluppo della società con un progetto di quotazione al mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), per il quale è stato assegnato l’incarico professionale ad Ambromobiliare SpA. Il termine di conclusione del percorso di quotazione è previsto nel primo semestre del 2025.

CULTI Milano perseguendo i propri obiettivi di sviluppo in aree di business in cui opera direttamente e tramite la controllata Scent Company Srl – differenti rispetto a quelle di Bakel – modificherà pertanto il proprio ruolo nell’investimento divenendo un partner finanziario, continuando ad accompagnare Bakel nel suo percorso di crescita, ricerca e di sviluppo commerciale, mettendo a disposizione le proprie relazioni e la capillare presenza sul mercato internazionale per la diffusione del brand BAKEL nella visione di sostenere skincare made in Italy altamente innovativa.