Confindustria, Carlo Bonomi eletto nuovo presidente. Battuta Licia Mattioli

Confindustria ha un nuovo presidente: è il milanese Carlo Bonomi, 53 anni, che è stato nominato oggi – giovedì 16 aprile 2020 – nel corso di una votazione che si è ovviamente tenuta in videoconferenza a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus in Italia. Bonomi ha ottenuto 123 voti sui 183 complessivi del Consiglio generale. Gli altri 60 sono andati alla sua rivale, la vicepresidente uscente Licia Mattioli.

Bonomi, presidente di Assolombarda, sarà ufficialmente eletto presidente di Confindustria soltanto dopo il voto dell’assemblea generale del prossimo 20 maggio. Ma già da oggi può godersi il traguardo ottenuto: nei prossimi quattro anni sarà lui, infatti, a guidare la principale associazione degli industriali in Italia. Bonomi succede al campano Vincenzo Boccia. Nei mesi di “campagna elettorale” precedenti alla votazione (e anche alla pandemia da Coronavirus), il nuovo presidente di Confindustria ha rivolto molte critiche al governo Conte, attaccato ad esempio sia in occasione del decreto Sblocca Cantieri, sia per l’ultima legge di Bilancio. Oggi, tuttavia, si ritrova anch’egli (come l’esecutivo e tutto il Paese) a dover fronteggiare un’emergenza senza precedenti, capace di mettere in ginocchio anche la Regione più operosa d’Italia, la Lombardia.

Leggi anche:

1. Elezione nuovo presidente Confindustria, quello che c’è da sapere / 2. Confindustria, la battaglia per l’elezione del presidente è anche sui social / 3. “In Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione”: parla a TPI il presidente di Confindustria Lombardia

4. ‘Bergamo is running’: il video con cui Confindustria rassicurava i partner a fine febbraio: “Il rischio di contrarre il Coronavirus è basso, le attività continueranno come sempre” / 5. Il presidente di Confindustria Bergamo smentisce Bonometti: “Non sono a conoscenza di un vertice in Regione tra gli industriali per scongiurare la zona rossa in Val Seriana”

Potrebbero interessarti Uniti Possiamo, la piattaforma che aiuta i commercianti durante il Coronavirus Nasce “Never Buy”: il primo marketplace digitale per il B2B dedicato al noleggio Crédit Agricole Italia: un piano da interventi da 10 miliardi di euro per imprese e famiglie