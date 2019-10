Concorsi pubblici news 2019, ultime notizie bandi oggi: via libera a tre concorsi per oltre 53mila insegnanti

Qui trovi tutte le news sugli ultimi concorsi pubblici del 2019 e le ultime notizie sui bandi ancora aperti o in scadenza: le informazioni di oggi, giovedì 3 ottobre, sono aggiornate in base alla gazzetta ufficiale e in base ai siti delle pubbliche amministrazioni.

Concorso straordinario per docenti con tre anni di servizio e concorso scuola primaria

Sono stati riconfermati 3 concorsi per la scuola nella nota di aggiornamento del Def, approvata il 30 settembre: tra questi un concorso per 16965 insegnanti di scuola d’infanzia e la scuola primaria e un concorso per i docenti con 3 anni di servizio che non hanno ancora conseguito l’abilitazione. il terzo cocnorso riguarda invece i nono abilitati fuori dalla graduatoria e senza anni di servizio.

“Concorso scuola primaria e infanzia per 17mila insegnanti entro il 2019”: l’annuncio del Def

Per il concorso destinato agli insegnanti con 3 anni di servizio il 2 ottobre è stato raggiunto un accordo tra i sindacati e il Miur. il così detto “decreto salva precari” si rivolge a 55mila persone che sognano di entrare nel mondo della scuola. Nella prova riusciranno ad avere il ruolo solo coloro che risultano tra i primi 24mila classificati, il resto riceverà l’abilitazione. Al posto di un orale ci sarà uno scritto da fare al computer, e con un punteggio di almeno 7/10 la prova può essere considerata superata.

Concorsi pubblici: pubblicate le date della prova preselettiva per 159 funzionari del Ministero della Giustizia

Sono uscite le date della prova preselettiva per la selezione di 159 funzionari presso la Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato: dal 9 al 13 Dicembre a Roma i candidati potranno affrontare l’esame.

I posti sono così divisi:

88 funzionari amministrativi presso la Giusizia Amministrativa, con riserva del 50% per il personale già in servizio;

54 collaboratori amministrativi presso la Corte dei Conti, con riserva del 30% per il personale in ruolo nell’amministrazione;

17 funzionari legali presso l’Avvocatura dello Stato, con riserva del 50% per il personale di ruolo.

La prova preselettiva sarà computer-based e dovrà essere svolta in 120 minuti. La banca dati ufficiale verrà pubblicata almeno 20 giorni prima della data della prova.

Pubblicate le date della prova preselettiva per il reclutamento di 545 infermieri nella provincia di Udine

L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di Udine ha reso note le date della prova pratica per la selezione di 545 infermieri (categoria D) che si terrà il 23 ottobre alle ore 9 presso Udine e Gorizia Fiere S.p.a. – via della Vecchia Filatura n. 10/1 – Torreano di Martignacco UD – ingresso Sud .

Concorsi ultime notizie: Concorso del Comune di Rimini per 38 impiegati

Il comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 38 figure istruttore categoria C (posizione economica C1) – cod. 2019-10. Il contratto sarà full time e a tempo indeterminato ed il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi

La candidatura dovrà essere inviata on-line entro il 31 ottobre 2019.

Concorsi pubblici 2019: 1514 assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro

1514 posti di lavoro all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando, pubblicato in Gazzetta ufficiale, scade l’11 ottobre. Per tutte le informazioni sulla prova puoi leggere l’articolo di seguito.

Tutti i dettagli sul concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro