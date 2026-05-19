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Home » Economia
Economia

Cdp, un incontro sulle nuove tendenze del risparmio in Italia

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Nella sede dell’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza un dibattito promosso da Cassa Depositi e Prestiti. Prossimi appuntamenti a Milano e Napoli

di Redazione TPI

Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività del Sistema-Paese. Questi i temi al centro del dibattito promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e ospitato nella sede dell’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (EIEF).

I lavori sono stati aperti dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, con il saluto istituzionale di Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato.

L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli argomenti chiave del volume “Famiglie e risparmio. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, realizzato in occasione dei 175 anni di CDP, cui hanno preso parte Ignazio Visco, Governatore onorario della Banca d’Italia, Luigi Guiso, curatore del libro e docente presso l’EIEF, e gli economisti Nicola Rossi e Luana Zaccaria.

Dopo gli appuntamenti di Bologna e Torino, si tratta del terzo incontro che, sulla base dei contenuti del volume, approfondisce le tendenze del risparmio in Italia e i fattori che ne influenzano la distribuzione. Nuovi incontri dedicati alle questioni affrontate nello studio sono in programma nei prossimi mesi a Milano e Napoli.

Redazione TPI
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