Gli interventi del governo hanno evitato solo una parte degli aumenti, che altrimenti sarebbero stati pari al 65% per la bolletta della luce e al 59,2% per quella del gas

Bollette, in arrivo rincari record: l’elettricità aumenta del 55% e il gas del 41,8%

La bolletta elettrica delle famiglie aumenterà del 55 percento, mentre quella del gas crescerà del 41,8 percento, nel primo trimestre del 2022. Sono i rincari monstre decisi dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Arera) nell’aggiornamento trimestrale che ha adeguato i costi all’andamento dei prezzi delle materie prime, in particolare il gas, colpiti da aumenti record negli ultimi mesi.

I rincari sono stati in parte contenuti dagli interventi annunciati negli ultimi mesi dal governo. Secondo l’Arera, senza le misure previste nell’ultima legge di bilancio, gli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso e dei permessi per le emissioni di CO2 avrebbero portato a una crescita del 65 percento della bolletta dell’elettricità e del 59,2 percento di quella del gas per una famiglia tipo.

L’Autorità ha confermato che saranno temporaneamente eliminati dalla bolletta gli oneri generali di sistema, con il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà. Le misure sono previste dalla legge di bilancio per il 2022 a cui oggi la Camera ha dato l’approvazione definitiva, in cui il governo ha stanziato complessivamente circa 4 milliardi di euro per alleggerire le ricadute dei rincari su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di piccole imprese, con la possibilità in alcuni casi di rateizzare le bollette.

Per 2,5 milioni di nuclei familiari aventi diritto, in base all’Isee, ai bonus sociali per l’elettricità e per 1,4 milioni che fruiscono del bonus gas, gli incrementi per il prossimo trimestre sono stati sostanzialmente compensati, tramite le risorse previste dalla manovra. L’Autorità ha potenziato i bonus che, per il solo primo trimestre 2022, sosterranno le famiglie in difficoltà: 200 euro per l’elettricità (destinati alle famiglia con 3-4 componenti) e 400 euro per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D).

L’Autorità ha inoltre definito, per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità, le modalità di rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi.

Secondo l’Arera, i rincari record alle bollette di luce e gas costeranno alle famiglie 2.383 euro all’anno. L’Autorità ha previsto per una famiglia-tipo una spesa di circa 823 euro per la bollette elettrica nell’intero periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022, con un aumento del 68 percento rispetto ai 12 mesi precedenti, pari a 334 euro all’anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas è stimata in circa 1560 euro, una variazione del 64 percento rispetto ai 12 mesi precedenti, circa 610 euro in più all’anno.