Bancomat e Pos non funziona oggi venerdì 29 novembre 2024

Anche nella giornata di oggi, venerdì 29 novembre 2024, il Bancomat non funziona: un disagio, quello del malfunzionamento dei pagamenti con il Pos, che si trascina dalla giornata di giovedì 28 novembre.

Già da ieri, infatti, numerose persone hanno lamentato disservizi nei pagamenti elettronici: la causa, come si legge in una nota ufficiale di Bancomat, è “da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”.

Interpellate dal Quotidiano Nazionale, alcune fonti purtroppo di Worldline hanno riferito: “Non abbiamo alcuna dichiarazione da rilasciare, stiamo lavorando al problema”.

Come si legge sul sito “il problema che sta interessando l’elaborazione delle transazioni è ancora in corso. Tuttavia, dopo un’approfondita indagine, possiamo confermare che l’interruzione impatta solo una piccola parte dei pagamenti, mentre la maggior parte delle transazioni viene elaborata regolarmente sulla nostra piattaforma”.

“Confermiamo che il problema è attribuibile a cause esterne” hanno poi dichiarato da Worldline non rivelando, dunque, la causa precisa del disservizio.

Tuttavia, il disservizio sta lentamente rientrando: rispetto alla giornata di ieri, infatti, sono diminuite le segnalazioni che però ancora segnalano alcuni utenti.