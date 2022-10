Un libro di corsa – Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno

Il motivo per cui ho scelto questo libro è il titolo: Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno.

Il protagonista si chiama Ernest Cunningham, detto Ern oppure Ernie. È costretto ad andare, per un fine settimana, in montagna con gli altri parenti per festeggiare la scarcerazione di Michael, il fratello di Ern.

E adesso arriva la sorpresa… Il giorno in cui doveva arrivare Michael, viene trovato un cadavere. Chi è il colpevole? Perché è stato ucciso?