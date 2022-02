Un libro di corsa – Tra le nostre parole

Quanti di voi si sentono senza radici? Lo stesso succede alla protagonista del libro, Tra le nostre parole di Katie Kitamura.

Nata a Singapore, cresce in Francia, si trasferisce negli Stati Uniti per finire all’Aja a lavorare come interprete alla Corte penale internazionale.

Presto si trova coinvolta in situazioni che la toccano personalmente e dovrà affrontare dubbi legati all’amore, al potere e alla violenza sia nella sfera personale che in quella lavorativa.