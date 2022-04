Un libro di corsa – Sorella, mio unico amore

È il caso che ha sconvolto gli Stati Uniti alla fine degli anni ’90. Sto parlando dell’uccisione di JonBenét Ramsey, una bambina reginetta di bellezza uccisa a casa sua. Dalla mente di Joyce Carol Oates prende vita il romanzo “Sorella, mio unico amore” che si ispira a quello che era successo nel 1996, ma cerchiamo di fare chiarezza.

Bix e Betsy Rampike sono la classica famiglia medio borghese che vive nella periferia americana. Hanno due figli, Skyler e Edna Louise ribattezzata Bliss. Per la madre sono lo strumento per riscattarsi, ma le aspettative su Skyler, vanno in pezzi dopo un incidente che lo renderà zoppo.

Bliss invece è un’altra storia. Ha un talento innato per il pattinaggio sul ghiaccio… A scrivere gli eventi, sotto forma di diario, che hanno distrutto la famiglia è Skyler. Decisamente un libro da non perdere.