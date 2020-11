Un libro di corsa – L’abolizione dell’uomo

È l’autore delle Cronache di Narnia, ma questo libro è totalmente diverso. Se qualcuno si soffermasse all’apparenza, alla copertina, probabilmente non lo comprerebbe, ma, invece, scoprirebbe un mondo. Il titolo è tutto un programma.

“L’abolizione dell’uomo” è uno dei libri scritti da Clive Lewis, con le sue riflessioni si interroga sulla capacità dell’uomo di distruggere la propria umanità.

Non vi racconto per filo e per segno di cosa tratta perché vi rovinerei la sorpresa.

RECENSIONI VELOCI

