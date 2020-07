Un libro di corsa – Gli scomparsi

Gli scomparsi è il primo libro di Alessia Tripaldi e il suo esordio è stato grandioso. Per evitare di finire in tre giorni anche questo libro, mi sono dovuta obbligare a leggere pochi capitoli alla volta.

Un cadavere e un bambino vivo vengono trovati in un bosco uno al fianco dell’altro. A seguire le indagini è il commissario Lucia Pacinotti, ma per risolvere il caso ha bisogno del suo amico ed ex compagno di università, Marco Lombroso, imparentato con il famoso criminologo Cesare Lombroso.

Dopo qualche dubbio Marco decide di aiutarla. Chi è il bambino trovato nel bosco e cosa gli è successo?

RECENSIONI VELOCI

