Un libro di corsa – Oltre il bosco

Se pensate che le fiabe dei fratelli Grimm siano inquietanti, ancora non vi siete addentrati nel bosco di Hazel Wood. Alice ha diciasette anni e con la madre Ella si sposta in continuazione per evitare la sfortuna che ogni volta le raggiunge. Da chi o da cosa scappano veramente?

Come la maggior parte delle cose o delle persone inquietanti, anche il libro di Melissa Albert, “Oltre il bosco” mi ha affascinata così tanto da non voler smettere di leggerlo.