Un libro di corsa – Nobody’s girl

Non so dove Virginia Giuffre abbia trovato la forza, ma ce l’ha fatta. Leggendo l’ultimo capitolo ho avuto dei brividi. Nobody’s girl, non è solo un libro di denuncia per quello che è stato fatto a lei e a molte altre bambine e ragazze, ma anche un’analisi della vita di Virginia.

Di come si è fatta adescare, di come è diventata vittima e di come, con enorme difficoltà, ha cercato di rimettere a posto i pezzi della sua vita. Un libro che mi ha fatto perdere il senso del tempo.