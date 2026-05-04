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Cultura

Un libro di corsa: L’invasione

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di Claudia Nanni
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Un libro di corsa – L’invasione

Titolo decisamente azzeccato per questo libro. Biagio Simonetta, ci porta nel mondo delle droghe, precisamente all’ascesa degli oppioidi sintetici.

Da farmaci da banco che non ti facevano sentire nessun dolore, sono diventate sostanze letali. La domanda che mi sono posta è: Come è possibile? Simonetta attraverso storie, testimonianze e dati scrive come un’emergenza sanitaria sia diventata un’emergenza sociale, economica e culturale.

RECENSIONI VELOCI
Claudia Nanni
Claudia Nanni è giornalista professionista. Collabora con TPI e si occupa di recensioni di libri e interviste
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