Un libro di corsa – La vacanza perfetta

Una baita in montagna, il famoso fine settimana per fuggire da tutti e ovviamente i protagonisti. Ecco qua gli ingredienti perfetti per un giallo con i controfiocchi.

Ellie è una studentessa alla New York University. Ha deciso di passare un fine settimana con il suo ragazzo, Steven, professore in un liceo di Manhattan. Decidono di andare in una baita a Chesapeake ed è qui che entrambi fanno uscire i loro lati oscuri…

Chi sono veramente? Cosa nascondono?