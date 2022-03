Un libro di corsa – La ragazza di neve

Ci ho messo due giorni per leggere questo libro. Lo dico non per fare la figa, ma per farvi capire quanto una lettura può ipnotizzare. Siamo nel 1998 e Keira Templeton è una bambina di tre anni. Con i genitori è andata a vedere la parata del Ringraziamento e a un certo punto puff, scompare.

Nello stesso anno, Mirren Triggs, studentessa di giornalismo, si appassiona al caso e cerca di risolverlo. Andiamo avanti nel tempo e ci troviamo nel 2003, cinque anni dopo la scomparsa di Keira.

I genitori ricevono una videocassetta. Ad essere filmata è la bambina… È ancora viva? Dove si trova? Chi l’ha rapita? Sono alcune delle domande che Miren si pone e da buona giornalista investigativa non smetterà mai di cercare.