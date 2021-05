Un libro di corsa – La pazienza del diavolo

Cercando su internet i libri che stanno per uscire mi sono imbattuta ne “La pazienza del diavolo” di Roberto Cimpanelli.

Ermanno D’Amore è un ex ispettore di polizia, con un passato che vorrebbe dimenticare, ma la cosa non gli riesce granché bene.

Dopo essere andato via dalla polizia ha rilevato la libreria di famiglia. Per ora tutto tranquillo. Sembrerebbe un libro anche noioso, ma il colpo di scena non manca.

RECENSIONI VELOCI