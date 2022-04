Un libro di corsa – La cameriera

Che dire… Un libro che ti tiene con il fiato sospeso e che non vedi l’ora di tornare a casa dal lavoro per continuare a leggerlo. La cameriera è il primo libro di Nita Prosse e spero che continuerà a scriverne altri.

Molla lavora al Regency Grand Hotel. Lavora come cameriera con una dedizione fuori dal comune. In uno dei tanti giorni in cui deve rifare le camere, entra in quella del signor Black e lo trova morto. Cosa sarà successo?