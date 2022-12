Un libro di corsa – Fiabe del terrore per adulti

I fratelli Grimm sono famosi in tutto il mondo per le loro fiabe, ma molto spesso le loro storie vengono ovattate per i bambini. In questo libro troverete dieci storie senza fronzoli dei fratelli Grimm.

Sapevate che non bisogna mai chiedere favori a streghe e folletti, se non volete dover ceder loro in cambio i vostri neonati? Che è possibile battere il Diavolo, ma non la Morte? Che non bisogna per nessun motivo mangiare quello che una matrigna vi mette nel piatto?